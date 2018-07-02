В Киеве неизвестные в масках во время разбойного нападения на рынке ранили женщину

Двое нападавших забежали в помещение администрации, несколько раз выстрелили, забрали деньги и скрылись на автомобиле.

В Киеве двое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на рынке.

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Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть столичной полиции около 13.00.

"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле «ВАЗ», который в дальнейшем патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног, ей оказывают медицинскую помощь.

Полиция внесла информацию о происшествии в журнал единого учета Шевченковского управления полиции, на месте работают следственно-оперативные группы и кинологи.