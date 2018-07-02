Правоохранителям сообщили, что железнодорожник ведет себя неадекватно.

В Одессе пьяный дежурный руководил железнодорожным переездом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, 1 июля днем поступила информация о неадекватном поведении рабочего железнодорожного переезда на улице 7-й Пересыпьской.

Во время общения с дежурным полицейские обратили внимание, что мужчина имеет выраженные признаки алкогольного опьянения. Проверка с помощью алкотестера подтвердила его нетрезвое состояние - 1,5 промилле.

На 56-летнего рабочего переезда составили административные материалы по ст. 179 КУоАП (пребывание на работе в нетрезвом состоянии).

В мае сообщалось, что на Прикарпатье поезд раздавил автомобиль на переезде, 22-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений скончался на месте.