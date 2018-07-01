На Ривненщине пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

В Ривненской области задержали 31-летнего жителя поселка Клесов, водителя автомобиля, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 11-летнего ребенка.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Ровенской области, полицейские установили, что вечером 30 июня водитель автомобиля BMW, который, согласно медицинскому освидетельствованию, находился в состоянии алкогольного опьянения, не учел дорожную обстановку и на большой скорости совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

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Пострадавшую сразу госпитализировали в реанимационное отделение медучреждения. По результатам дополнительного обследования врачи диагностировали у ребенка скальпированную рану темневой кости, ушиб головного мозга, перелом ноги, политравму и множественные ссадины тела. По словам медиков, девочка пришла в сознание, однако ее состояние оценивают как тяжелое.

Водителя иномарки задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине, недалеко от украинско-польской границы, скоростной поезд Интерсити+ «Перемышль – Киев» совершил смертельный наезд на мужчину.