На Прикарпатье загорелся поезд, пассажиры прыгали из окон (видео)

13:14, 01 июля 2018
Происшествия
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На переезде в Коломые горел пассажирский поезд / Скриншот видео - Facebook - dtp.kiev.ua

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Как сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, инцидент произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь-Коломыйская.

На месте работали бойцы ГСЧС и бригады скорой помощи.

Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания.

Ранее сообщалось, что на Львовщине, недалеко от украинско-польской границы, скоростной поезд Интерсити+ «Перемышль – Киев» совершил смертельный наезд на мужчину.

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Теги: #поезд#пожар