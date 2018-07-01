На Прикарпатье загорелся поезд, пассажиры прыгали из окон (видео)

Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания.

В городе Коломыя (Ивано-Франковская область) загорелся пригородный поезд, пассажиры спасались от дыма и огня, выпрыгивая из окон.

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Как сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, инцидент произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь-Коломыйская.

На месте работали бойцы ГСЧС и бригады скорой помощи.

Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания.

Ранее сообщалось, что на Львовщине, недалеко от украинско-польской границы, скоростной поезд Интерсити+ «Перемышль – Киев» совершил смертельный наезд на мужчину.