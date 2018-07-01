На Прикарпатье загорелся поезд, пассажиры прыгали из окон (видео)
13:14, 01 июля 2018Происшествия
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Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания.
На переезде в Коломые горел пассажирский поезд / Скриншот видео - Facebook - dtp.kiev.ua
В городе Коломыя (Ивано-Франковская область) загорелся пригородный поезд, пассажиры спасались от дыма и огня, выпрыгивая из окон.
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Как сообщается в Facebook проекта dtp.kiev.ua, инцидент произошел на переезде в районе улиц Галицкий путь-Коломыйская.
На месте работали бойцы ГСЧС и бригады скорой помощи.
Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания.
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