С Ириной Билык случился конфуз во дворце «Украина»

В пятницу в Киеве во дворце «Украина» прошла церемония награждения самых красивых людей страны. Концерт будет показан по телевидению 8 марта, однако во время его записи произошло несколько инцидентов, которые телезрители наверняка не увидят.

Во время выступления Ирины Билык неожиданно выключилась фонограмма, но она еще несколько секунд продолжала «петь» на сцене, не замечая отсутствие звука в зале. Зрители начали свистеть и хлопать в ладоши, а ведущие извинились перед Билык за технические неполадки и попросили ее исполнить песню с самого начала во второй раз, ссылаясь на особенности телесъемки.

Когда церемония уже подходила к концу, из-за сцены ведущих довольно громко попросили «тянуть время». Как выяснилось, причиной вновь стали требования телевизионщиков: выступление одного из коллективов записалось с помехами, и операторы просили музыкантов вновь выйти на сцену. Несмотря на уговоры, артисты петь второй раз отказались. Название несговорчивого коллектива ведущие оставили в тайне.

Самыми же красивыми людьми Украины были признаны певица Наталия Могилевская и футболист Александр Шовковский. Этот титул они заработали по результатам голосования читателей глянцевого журнала «Viva».

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