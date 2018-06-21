"Едва не порвал удостоверение УБД": в сети рассказали об инциденте с ветераном АТО в Хмельницкой области (фото)

По словам пользовательницы сети, мужчина едва не порвал удостоверение УБД.

В Хмельницкой области в отделении "Приватбанка" неизвестный мужчина отказался пропустить вне очереди участника боевых действий на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пользовательница Ирина Ольховик.

Читайте также"Шрам на голове": в Киеве напали на известного бойца АТО (фото)

По ее словам, инцидент произошел 20 июня. Ольховик рассказала, что мужчина швырнул паспорт ветерана АТО, едва не порвал удостоверение УБД и сказал, чтобы Дмитрий (ветеран - УНИАН.) "сделал себе наколку на лбу, что он УБД".

В то же время, некоторые другие участники боевых действий пишут, что не пользуются удостоверением для прохода без очереди.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области двоих мужчин, издевавшихся над ветераном АТО Александром Дяком, заставили на коленях просить у него прощения.