"Едва не порвал удостоверение УБД": в сети рассказали об инциденте с ветераном АТО в Хмельницкой области (фото)

09:13, 21 июня 2018
Происшествия
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В сети возмущены инцидентом с ветераном АТО / facebook.com/Iryna Olkhovyk

В Хмельницкой области в отделении "Приватбанка" неизвестный мужчина отказался пропустить вне очереди участника боевых действий на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пользовательница Ирина Ольховик.

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По ее словам, инцидент произошел 20 июня. Ольховик рассказала, что мужчина швырнул паспорт ветерана АТО, едва не порвал удостоверение УБД и сказал, чтобы Дмитрий (ветеран - УНИАН.) "сделал себе наколку на лбу, что он УБД".

В то же время, некоторые другие участники боевых действий пишут, что не пользуются удостоверением для прохода без очереди.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области двоих мужчин, издевавшихся над ветераном АТО Александром Дяком, заставили на коленях просить у него прощения.

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Теги: #Приватбанк#Хмельницкая область#нападение на АТОшника