Убившей ради развлечения бездомного в Днепре компании подростков вынесли приговор (видео)

Один из бездомных остался жив лишь потому, что случайные прохожие вызвали "скорую".

12 лет за решеткой проведут двое парней из Днепра, которые ради развлечения убили бездомного.

Школьницу, которая вместе с ними издевалась над бездомными, принудительно будут воспитывать два года в спецучреждении, говорится в сюжете ТСН.

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В тюрьму она не попадет только потому, что во время совершения преступления ей было всего 13. Убийство школьница вместе с двумя парнями 16 и 19 лет совершили в прошлом году в феврале после того, как распили бутылку коньяка.

"Вышли на двор развлечься, увидели бездомных, которые спали на трубах теплотрассы, одного из них забили до смерти, другому нанесли тяжелые травмы. Он остался живым, потому что случайные прохожие вызвали "скорую", - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, в Старобазарном сквере Одессы в результате жестоких побоев скончался бездомный мужчина. Трагедия произошла вечером 13 июня.