В Черновцах полицейское авто без водителя выехало на дорогу и едва не повлекло ДТП (видео)
20:27, 18 июня 2018Происшествия
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Лишь за несколько секунд непослушная машина остановилась посреди дороги - к ней подбежал полицейский.
Лишь за несколько секунд непослушная машина остановилась посреди дороги \ фото УНИАН
На кадрах видеорегистратора видно, как служебная "Нива" внезапно начинает двигаться и перекрывает дорогу. Водитель легковушки, которого она подрезает, подает звуковой сигнал, чтобы избежать аварии, и тут оказывается, что за рулем "Нивы" никого нет.
Лишь за несколько секунд непослушная машина остановилась посреди дороги - к ней подбежал полицейский, говорится в сюжете ТСН. Он говорит: стояночный тормоз решил не использовать, мол, ставил авто на передачу, но ее выбило, и именно поэтому машина тронулась. Так ли это, сейчас проверяют в полиции.
В Черновцах полицейская машина без водителя выехала на дорогу и едва не привела к ДТП
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