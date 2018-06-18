В Черновцах полицейское авто без водителя выехало на дорогу и едва не повлекло ДТП (видео)

Лишь за несколько секунд непослушная машина остановилась посреди дороги - к ней подбежал полицейский.

На кадрах видеорегистратора видно, как служебная "Нива" внезапно начинает двигаться и перекрывает дорогу. Водитель легковушки, которого она подрезает, подает звуковой сигнал, чтобы избежать аварии, и тут оказывается, что за рулем "Нивы" никого нет.

Лишь за несколько секунд непослушная машина остановилась посреди дороги - к ней подбежал полицейский, говорится в сюжете ТСН. Он говорит: стояночный тормоз решил не использовать, мол, ставил авто на передачу, но ее выбило, и именно поэтому машина тронулась. Так ли это, сейчас проверяют в полиции.