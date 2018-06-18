Жителей Киева напугали большие змеи на пляже (фото)

Хозяин змей носит их с собой в аптеку и ездит в автобусе.

Необычных отдыхающих заметили киевляне на озере Тельбин в Днепровском районе.

Как сообщают в сообществе "Наш дім — Березняки" в Facebook, в водичке на берегу прохлаждались два крупных питона (это не ядовитая змея). Жители говорят, что это, скорее всего, домашние животные.

Многие видели мужчину, который постоянно носит двух таких змей на шее: он был замечен в одной из аптек и даже в салоне автобуса №51. Мнения людей по поводу таких "соседей" по пляжу разделились. "Это не те животные, которые вызывают у всех любовь и чувство умиления", "А где поводок и намордник?", — комментируют в сообществе. Другие же пишут, что некоторые отдыхающие выглядят и ведут себя куда хуже.

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«Вместо цыган у нас новые жильцы. Готовы встретиться с ними на Тельбине?», - пишет автор поста.

Впрочем, другие пользователи предположили, что, скорее всего, эти питоны домашние, поскольку поблизости живет мужчина, который носит сразу двух змей на шее. Несколько дней назад его видели в автобусе и аптеке.

«Это что, шутка такая? Какие змеи в озере, народ совсем страх потерял (хозяева змей)? Пусть дома их хранят», «А если оно заползет куда-то или яйца отложит, не сильно в курсе, как у них все это происходит, но на Тельбине только популяции змей и не хватало», - возмущаются киевляне.