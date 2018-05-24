В Днепре неизвестные напали на журналиста

Пострадавший связывает инцидент со своими публикациями о городской власти.

В Днепре было совершено нападение на общественного активиста и редактора ресурса «ЗОВ» («Закон один для всех») Всеволода Новохатько.

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Об этом сам Новохатько сообщил «Радіо Свобода». По его словам, утром 24 мая группа молодых людей ждала его неподалеку от его дома, а перед этим неизвестные несколько дней выясняли его режим дня.

«Примерно в 8:20 я вышел из дома. Один наблюдал издали, а двое меня перехватили в 300 метрах от дома, наверное, по его звонку. Думаю, их можно будет опознать. Молодые, спортивного телосложения, ростом примерно 170-175 сантиметров. Шли мне навстречу, левее от меня. Когда поравнялись со мной, я заметил какое-то движение и инстинктивно начал уклоняться. Я пропустил удар в лицо и упал на землю. Потом подбежали люди, подъехала машина, и нападавшие скрылись», – рассказал пострадавший.

Новохатько связывает инцидент со своей журналистской деятельностью. В частности, публикациями на сайте «ЗОВа» и в других местных СМИ.

«Связываю инцидент с деятельностью сайта «ЗОВ» и моими публикациями на сайте «Информатор» о сотрудниках городской власти, которые иногда не соблюдают законодательство в отношении себя, своих родственников и друзей», – сказал журналист.

Сейчас пострадавший находится в больнице, где должны засвидетельствовать телесные повреждения.

Заявление о совершении преступления принял Амур-Нижнеднепровский райотдел полиции. Данных относительно открытия производства пока нет.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Запорожье неизвестные в масках напали на журналиста "Громадського ТБ Запоріжжя" Анатолия Остапенко и избили его.