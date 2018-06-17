В Одесской области столкнулись «Москвич» и Lada: один человек погиб, пятеро госпитализированы

Предварительно установлено, что 40-летний житель Болградского района, управляя автомобилем «Москвич», при выезде из Болграда оказался на встречной полосе, по которой в то время двигался второй автомобиль.

В городе Болграде Одесской области в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и еще пятеро госпитализированы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, утром 17 июня в службу спасения «101» города Болград поступило сообщение о столкновении двух автомобилей.

В частности, столкнулись «Москвич» и Lada Priora.

«В результате ДТП пострадали 6 человек. Спасатели оказали помощь по извлечению 5 пострадавших из искореженных автомобилей. Людей направили в Болградскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести», - сообщили в главке.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, предварительно установлено, что 40-летний житель Болградского района, управляя автомобилем «Москвич», при выезде из Болграда оказался на встречной полосе, по которой в то время двигался второй вышеназванный автомобиль. Последним управлял 55-летний житель Болграда.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Москвича» от травм, несовместимых с жизнью, умер в больнице. Троих пассажиров данного автомобиля 44-х, 47-ми и 57-ти лет, а также водителя и пассажира второй машины госпитализировали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.