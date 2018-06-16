Во Львове прямо на улице застрелили мужчину (фото)

16:28, 16 июня 2018
Происшествия
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Во Львове на перекрестке улиц Симоненко и Научной обнаружили тело мужчины / фото Форпост

В ночь на 16 июня, около 3:00, во Львове на улице Научной правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области, погибшим оказался 56-летний львовянин.

Львовский портал "Форпост" в свою очередь пишет, что погибший проживал в этом районе и был таксистом, однако в эту ночь мужчина не работал. Также подчеркивается, что когда он отбывал наказание в местах лишения свободы, а в прошлом месяце купил родителям землю на кладбище. Отец был на опознании.

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По данному факту открыто уголовное производство по части статьи Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

СМИ сообщают, что погибший проживал в этом районе и работал таксистом / фото Форпост

По информации местного издания Zaxid.net, первыми на место происшествия прибыли работники скорой помощи, которые обнаружили мужчину уже без признаков жизни. Отмечается, что его убили одним выстрелом в живот.

Тело погибшего нашли рядом с киосками на перекрестке улиц Научной и Симоненко.

Эту информацию подтверждает и ресурс "Варта 1". Также в издании со ссылкой на свидетелей добавляют, что преступление совершили двое мужчин в темной одежде, которые потом побежали в сторону улицы Пулюя.

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Теги: #полиция Львова