Во Львове прямо на улице застрелили мужчину (фото)

Тело погибшего нашли рядом с киосками на перекрестке улиц Научной и Симоненко.

В ночь на 16 июня, около 3:00, во Львове на улице Научной правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области, погибшим оказался 56-летний львовянин.

Львовский портал "Форпост" в свою очередь пишет, что погибший проживал в этом районе и был таксистом, однако в эту ночь мужчина не работал. Также подчеркивается, что когда он отбывал наказание в местах лишения свободы, а в прошлом месяце купил родителям землю на кладбище. Отец был на опознании.

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По данному факту открыто уголовное производство по части статьи Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

По информации местного издания Zaxid.net, первыми на место происшествия прибыли работники скорой помощи, которые обнаружили мужчину уже без признаков жизни. Отмечается, что его убили одним выстрелом в живот.

Тело погибшего нашли рядом с киосками на перекрестке улиц Научной и Симоненко.

Эту информацию подтверждает и ресурс "Варта 1". Также в издании со ссылкой на свидетелей добавляют, что преступление совершили двое мужчин в темной одежде, которые потом побежали в сторону улицы Пулюя.