В магазине одежды во Львове произошел взрыв

В результате взрыва помещение магазина заполонил едкий дым с химическим запахом.

Во Львове неизвестный мужчина бросил предмет, похожий на взрывчатку, в магазин одежды "секонд-хенд". В результате взрыва помещение магазина заполонил едкий дым с химическим запахом.

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Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, событие произошло около 13.00. Работники магазина жалуются на плохое самочувствие.

"В магазине Евросекондхенд по вул. Широкая 81а неизвестный мужчина бросил предмет похожий на взрывчатку, который взорвался и образовался сильный едкий дым и химический запах, из-за задымления работники чувствуют себя плохо, говорят печет в груди. Со слов свидетелей, мужчина побежал в сторону рынка Левандовского", - написал Зинкевич.

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