Жесткая посадка самолета в аэропорту "Киев": пассажир рассказал подробности аварии (видео)

Пассажиры собираются выдвигать иск против компании: несколько человек уже написали заявления в полицию, кроме того, часть из них работает с юристами для оформления документов.

Вечером 14 июня в аэропорту "Киев" им. Сикорского самолет авиакомпании Bravo Airways во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу: работа воздушных ворот столицы прекратилась на несколько часов.

В пресс-службе аэропорта заверили, что из 169 пассажиров на борту никто не пострадал. В авиакомпании, которая обеспечивала перелет из Анталии, пояснили, что посадка самолета осуществлялась в тяжелых погодных условиях.

"Самолет [...], заходя на посадку в международном аэропорту «Киев», попал под порывы сильного ветра, которые резко меняли свое направление, с одновременным началом осадков", - говорится в сообщении Bravo Airways в Facebook.

ТСН.uа пообщался с одним из пассажиров - местным жителем Олегом Жинчишиним. Он утверждает, что проблемы с самолетом начались еще до посадки, а во время его "падения" экипаж исчез и не разъяснял людям на борту правила эвакуации.

"Вчера мы родились во второй раз. Эмоции не передать. Когда ты падаешь и все прощаются друг с другом и ждут своей смерти. Было очень страшно: самолет просто падал над домами... Мы думали - на дороге будет приземляться", - рассказал он.

Олег заметил, что не все аварийные выходы были исправными, что значительно усложнило выход пассажиров из самолета.

"Мы экипажа не видели совсем. Не знаю, где они были. Мы учились самостоятельно все это делать (эвакуироваться, - ред.), потому что с нами такое каждый день не случается. Я сидел у аварийного выхода, его открыли - и все начали выбегать. Но не все аварийные выходы открывались. Напротив сидел мой друг - и не мог его открыть. Пассажиры были заблокированы", - рассказал он.

Трясти самолет, по его словам, начали еще до посадки.

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“Я сидел возле левого крыла, и оно все было черным. Оно было, как земля. Но когда мы садились, оно было уже белым. Стюард сказал, что слили топливо, видимо, чтобы меньший взрыв был”, - отметил он.

Также Жинчишин пожаловался на сотрудников аэропорта и компании, которые якобы не смогли оказать должную помощь на территории терминала.

"В аэропорту мы попросили вызвать скорую машину, потому что на борту была беременная женщина и дети. Все были поражены страхом, а никого не было, чтобы успокоить или дать воды. Все вещи остались в самолете и мы не могли пройти контроль, потому что у нас не было ничего с собой", - рассказал он, добавив, что через некоторое время пограничники все-таки пропустили людей, потому что "мы их достали".

По его словам, в компании не объяснили пассажирам, что случилось с самолетом и не связывались с клиентами после инцидента. В аэропорту правоохранители также посоветовали обращаться к компании-перевозчику за объяснениями.

Пассажиры собираются выдвигать иск против компании: несколько человек уже написали заявления в полицию, кроме того, часть из них работает с юристами для оформления документов.