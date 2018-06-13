На Житомирщине задержали серийного "минера"
Правоохранители установили и задержали мужчину, который ночью 13 июня дал ложное сообщение о заминировании двух центральных вокзалов во Львове.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, совместными действиями сотрудников СБУ и работников Нацполиции удалось установить личность «телефонного террориста», который сегодня ночью сообщил о минировании вокзалов. Им оказался житель Житомирской области, который причастен также к анонимным сообщениям о минировании нескольких объектов в Киеве.
По данным ведомства, правоохранители задержали его в одном из райцентров Житомирской области. Ему грозит наказание на срок от двух до шести лет.
Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня ночью искали взрывные устройства на двух центральных вокзалах города - железнодорожном и автобусном.
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Сообщение о заложенных взрывных устройствах на двух вокзалах города поступило в 01.45 на телефон диспетчерской службы скорой помощи «103».
Из помещения железнодорожного вокзала были эвакуированы около 400 пассажиров и работников, с автовокзала эвакуировали 11 человек.
После проведенного обследования зданий и прилегающих территорий в 4:11 поисковые работы были завершены, взрывные устройства обнаружены не были.
По информации главного управления Национальной полиции во Львовской области, за май - начало июня поступило более 30 сообщений о минировании бизнес-центров во Львове. Все они не подтвердились.