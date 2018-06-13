На Житомирщине задержали серийного "минера"

Мужчина ночью «заминировал» два вокзала во Львове, а также причастен к анонимным сообщениям о минировании нескольких объектов в Киеве.

Правоохранители установили и задержали мужчину, который ночью 13 июня дал ложное сообщение о заминировании двух центральных вокзалов во Львове.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, совместными действиями сотрудников СБУ и работников Нацполиции удалось установить личность «телефонного террориста», который сегодня ночью сообщил о минировании вокзалов. Им оказался житель Житомирской области, который причастен также к анонимным сообщениям о минировании нескольких объектов в Киеве.

По данным ведомства, правоохранители задержали его в одном из райцентров Житомирской области. Ему грозит наказание на срок от двух до шести лет.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня ночью искали взрывные устройства на двух центральных вокзалах города - железнодорожном и автобусном.

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Сообщение о заложенных взрывных устройствах на двух вокзалах города поступило в 01.45 на телефон диспетчерской службы скорой помощи «103».

Из помещения железнодорожного вокзала были эвакуированы около 400 пассажиров и работников, с автовокзала эвакуировали 11 человек.

После проведенного обследования зданий и прилегающих территорий в 4:11 поисковые работы были завершены, взрывные устройства обнаружены не были.

По информации главного управления Национальной полиции во Львовской области, за май - начало июня поступило более 30 сообщений о минировании бизнес-центров во Львове. Все они не подтвердились.