Ограбление банка в Вышгороде: полиция рассказала об учебной спецоперации

Согласно плану учений, во время "преступления" похитили семь миллионов гривень и 250 тысяч долларов, также "ранили" инкассатора.

В Вышгороде полиция провела операцию для оперативного задержания преступников и освобождению заложников при ограблении банка. Все происходящее оказалось учениями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. У местных жителей попросили прощения за неудобства

Как передает "Информатор", во время учений в Вышгороде Киевской области «преступники», которые по легенде ограбили банк, «скрылись в заброшенном ресторане» на Набережной города. Оттуда они «вели стрельбу по полицейским».

Согласно плану учений, во вторник произошло ограбление по адресу Киевская, 6. В течение перестрелки якобы ранили инкассатора – ему выстрелили в голову. Еще одного инкассатора грабители взяли в заложники. Во время «преступления» похитили семь миллионов гривен и 250 тысяч долларов (около 6,5 миллионов гривен).

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После этого «грабители» скрылись в заброшенном ресторане на Набережной города. Были сообщения о заложниках, поочередно объявлялись план-перехват «Сирена», «Гром» (вводится во время борьбы с терроризмом) и «Заложники».

Ранее в Киеве произошло ограбление, был объявлен план "Перехват". Четверо мужчин в масках разбили окно автомобиля и похитили из него сумку с драгоценностями.