На Закарпатье пьяный мужчина привязал коня к автомобилю и таскал по асфальту (фото)

Животное падало, упиралась, потеряло подковы, а также получило повреждения глаз и туловища.

На Закарпатье полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с конем, которого житель села Черная Тиса Раховского района привязал к автомобилю УАЗ и буксировал, нанеся животному повреждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области, вчера в 20.00 полицейским поступило сообщение о жестоком обращении с животным от 39-летнего жителя села Черная Тиса.

«На место происшествия выехали сотрудники Раховского отделения полиции, которые установили, что лошадь заявителя получила телесные повреждения. Мужчина указал на человека, который покалечил животное. Продолжается проверка, уголовного дела пока нет, поскольку следователь имеет на это 24 часа со времени поступления заявления от пострадавшего», – сказали в полиции.

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В то же время, как отмечают в соцсетях местные жители, житель села Черная Тиса поймал коня, который находился на пастбище недалеко от реки, привязал к автомобилю УАЗ и буксировал по асфальту.

Животное падало, упиралось, потерялао подковы, а также получило повреждения глаз и туловища. Местные жители вызвали полицию.

Конь принадлежит многодетной семье, проживающей в селе Черная Тиса. Местные жители также распространили фото пострадавшего животного в соцсетях. Как они утверждают, издевался над животным их односельчанин – бывший работник лесного хозяйства, который был в нетрезвом состоянии.

«Даже следы от пробуксовки колес остались на асфальте», – сообщают местные жители в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, в американском городе Хиллсборо, штат Орегон, восьмилетний конь, является стороной в судебном процессе. От имени коня подан иск против его бывшего хозяина, который над ним издевался.