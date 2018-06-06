В Киеве вороны напали на женщину и пробили ей голову
12:19, 06 июня 2018Происшествия
1473 1
Врачи госпитализировали пострадавшую.
В Киеве вороны напали на женщину, пострадавшую госпитализировали / фото УНИАН
В Голосеевском районе столицы на проспекте Науки вчера вечером вороны напали на 50-летнюю женщину.
Как сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook, птицы пробили клювом женщине голову. На место происшествия приехали врачи скорой помощи, которые решили госпитализировать женщину.
Местные жители говорят, что где-то поблизости у ворон гнездо, и таким образом они его охраняют.
Как сообщал УНИАН, в Эфиопии крокодил набросился на священника во время массового крещения в озере и убил его.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter