Крокодил набросился на священника во время массового крещения в озере
03:45, 06 июня 2018Курьёзы
1549 1
Рыбаки использовали сети, чтобы не дать крокодилу унести тело погибшего.
Иллюстрация / REUTERS
На юге Эфиопии крокодил набросился на протестантского священника, проводившего массовый обряд крещения, и убил его.
Читайте такжеВ Австралии женщина шлепанцем прогнала огромного крокодила (видео)
Как пишет BBC, пастор Дохо Эшете вошел в воду озера Абайа, покрестил первого верующего, после чего на него набросилась рептилия.
Крокодил искусал руки, ноги и спину человека, попытки свидетелей случившегося помочь священнику не увенчались успехом.
Рыбаки использовали сети, чтобы не дать крокодилу унести тело погибшего. Самой рептилии удалось уйти.
Напомним, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что команду экспертов ООН по правам человека следует «скормить крокодилам», если она будет расследовать его неоднозначную «войну с наркотиками» в стране.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter