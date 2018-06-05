Вся голова в крови: в Одессе изрезали ножом лидера местного "Автомайдана" (видео)

Первую помощь молодому мужчине, истекавшему кровью, оказал случайный прохожий.

В Одессе сегодня злоумышленники напали на главу местной организации ВО «Автомайдан», телеведущего Виталия Устименко.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня в 13.38 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на ул. Фонтанская дорога двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения.

«Пострадавший - общественный активист. По предварительным данным, он получил ножевое ранение бедра. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщили в главке.

При этом, по словам пострадавшего, нападение произошло, когда он вышел из офиса «Общественного телевидения». К нему подбежали двое мужчин спортивного телосложения и начали наносить удары по голове. Устименко упал на асфальт, после чего ему нанесли ранение (предположительно, ножом) в верхнюю часть бедра. Сам активист считает, что злоумышленники хотели нанести удар режущим предметом по почкам.

Первую помощь молодому мужчине, истекавшему кровью, оказал случайный прохожий, имеющий соответствующие навыки.

"Только что на меня двое напали. Мы с другом вышли из редакции "Общественного телевидения", отошли буквально 10 метров, и на меня напали. Пытались попасть ножом в почки, я так понял, но пробили мне ягодицу. Напали сзади", - рассказал Устименко на видео.

По его словам, нападавших не знает, но сможет опознать.

"Спортсмены какие-то. Славянской внешности", - сказал Устименко.

У активиста сильное кровотечение из бедра, а также окровавлено лицо. На место вызвали полицию.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Устименко подвергся нападению в помещении Соломенского райсуда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Устименко был в числе активистов, выступавших против Труханова.

Напомним, ранее на известного одесского активиста Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб.