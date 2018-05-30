В Харьковской области 18-летний юноша пришел набрать песка в карьере и погиб под обвалом
Вблизи села Садовое Близнюковского района Харьковской области сегодня погиб 18-летний юноша под обвалом грунта в неработающем песчаном карьере.
Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о том, что на бывшем карьере попал под завал житель соседнего села Александровка 2000 года рождения, поступило в Службу спасения «101» в 10:44.
Читайте такжеНа Львовщине трехлетнего мальчика насмерть зажало в диване
«Звонили его товарищи, с которыми он пришел набрать песка. Они рассказали, что во время добычи произошел обвал верхнего слоя песчаного карьера», - говорится в сообщении.
В ГСЧС отмечают, что к месту происшествия были направлены 5 спасателей из поселка Близнюки, но в то же время местные жители уже начали расчищать место обвала и искать мужчину.
«Через 30 минут совместными усилиями его удалось откопать из-под двухметрового слоя песка, но шансов выжить у мужчины не было. Сотрудники службы экстренной медицинской помощи констатировать смерть человека», - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.