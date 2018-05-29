В МИД отреагировали на ужасное ДТП в Будапеште с украинцами: консул оказывает помощь

По предварительным данным, 28 человек пострадали, из них 8 - получили тяжелые травмы.

Консул оказывает помощь гражданам Украины, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Будапеште (Венгрия).

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Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно - 28 человек, из них 8 - получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь», - отметила она.

Как уточнила в комментарии УНИАН пресс-секретарь МИД, авария произошла в ночь на 29 мая. По ее словам, угрозы жизни ни одному из пострадавших нет. «Наш консул сразу выехал на место. Все пострадавшие доставлены в больницы города Будапешт. Остальные остаются пока в Будапеште. Мы поддерживаем контакты со следователями и правоохранительными органами, и в дальнейшем будет оказана вся необходимая помощь пострадавшим», - добавила Беца.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Будапеште двухэтажный туристический автобус Setra из Хмельницкой области въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. В результате столкновения почти весь второй этаж автобуса, где находились 20 пассажиров, снесло. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе было около 50 пассажиров.