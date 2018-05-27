Приключения в Киеве: у четырех иностранных зрителей финала Лиги чемпионов пропали вещи и документы

14:17, 27 мая 2018
Происшествия
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REUTERS

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Об этом в эфире канала «112 Украина» рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

"Всего за ночь к нам обратились четыре человека, из числа тех, кто приезжал на просмотр финального матча. Все четыре факта связаны с потерей вещей или документов. На данный момент мы решаем, будем ли квалифицировать эти случаи как уголовные происшествия и вносить ведомости в ЕРДР", – указал он.

Как сообщал УНИАН,  26 маяв Киеве на НСК Олимпийский завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанский "Реал" (Мадрид) обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. 

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #болельщики#финал Лиги чемпионов в Киеве