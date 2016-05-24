Нападение на журналиста "Громадського ТВ Запорожье": СМИ требует расследовать происшествие (фото)

В обнародованном на сайте "Громадського ТВ Запорожья" обращении акцентируется, что нападение напрямую связано с журналистской деятельностью Остапенко, который специализируется на журналистских расследованиях.

"Такие преступные действия считаем угрозой демократии, свободе слова, и давлением на все журналистское сообщество", - говорится в обращении.

Коллектив СМИ в обращении к главе государства и руководителям правоохранительных структур, также настаивает на проведении расследования в кратчайшие сроки и привлечении виновных к ответственности.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая около 10 утра в Запорожье неизвестные в масках напали на журналиста "Громадського ТВ Запоріжжя" Анатолия Остапенко и избили его. По словам коллег пострадавшего, когда Анатолий вышел из подъезда дома из стоявшего во дворе автомобиля выскочили трое мужчин в масках, сбили журналиста с ног и несколько минут избивали. Во время нападения злоумышленники ничего не говорили и ничего у журналиста не забрали.

По информации редакции, последняя вышедшая в эфир работа Остапенко – материал о недвижимости семьи председателя Запорожской облгосадминстрации Константина Брыля в Крыму, под Киевом и гектарах лесных угодий на территории центральной Украины.

ГУ НП в Запорожской области внесло информацию о происшествии в Единый учет с предварительной квалификацией по ст. 171 УКУ (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).