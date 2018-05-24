"Тела вырезали из авто": появилось видео с места кровавого ДТП на Львовщине

В следствие ДТП шестеро жителей Хмельницкой области погибли на месте происшествия.

Появилось видео с места кровавого ДТП на Львовщине, в котором 23 мая погибли 6 человек.

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Запись опубликовал "24 канал".

"В следствие ДТП шестеро жителей Хмельницкой области погибли на месте происшествия. Среди них – две женщины в возрасте 61 и 37 лет, а также четверо мужчин в возрасте от 29 до 48 лет", – сообщили в полиции.

Водителя микроавтобуса, 37-летнего жителя Ровенской области, и еще двух мужчин, госпитализировали в бускую центральную районную больницу.

Предварительно установлено, что микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в заднюю часть грузового автомобиля, перевернулся и слетел в кювет.

Как сообщал УНИАН, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 мая, около 7.20 на автодороге Киев-Чоп вблизи села Вербляни в Бусском районе. Предварительно установлено, что произошло попутное столкновение двух транспортных средств – микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и грузового автомобиля.