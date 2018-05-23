Полиция опубликовала фото с места ДТП на Львовщине, в котором погибли шесть человек (фото)

11:20, 23 мая 2018
Происшествия
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Полиция устанавливает причины ДТП / Фото lv.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 мая, около 7.20 на автодороге Киев-Чоп вблизи села Вербляни в Бусском районе. Предварительно установлено, что произошло попутное столкновение двух транспортных средств – микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и грузового автомобиля.

Как сообщили в полиции, в результате дтп шесть человек погибли на месте происшествия, еще троих доставили в больницу, сейчас медики устанавливают диагнозы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства столкновения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, погибшие возвращались в Украину из Чехии.

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Теги: #ДТП во Львовской области#смерть в ДТП