Полиция опубликовала фото с места ДТП на Львовщине, в котором погибли шесть человек (фото)

Вследствие ДТП шестеро человек погибли на месте происшествия, еще троих доставили в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 мая, около 7.20 на автодороге Киев-Чоп вблизи села Вербляни в Бусском районе. Предварительно установлено, что произошло попутное столкновение двух транспортных средств – микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и грузового автомобиля.

Как сообщили в полиции, в результате дтп шесть человек погибли на месте происшествия, еще троих доставили в больницу, сейчас медики устанавливают диагнозы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личности всех участников ДТП, а также обстоятельства столкновения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, погибшие возвращались в Украину из Чехии.