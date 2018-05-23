В центре Николаева рухнули электроопоры: повреждена машина, улица перекрыта (фото)

Один из столбов упал на автомобиль Honda Civic, припаркованный на Потемкинской.

В Николаеве сегодня утром на отрезке улицы Потемкинской между Малой Морской и Московской, повалились электроопоры.

Читайте такжеОтравление в школе Николаева: в больнице остаются 29 детей (видео)

По словам очевидцев, рядом с многоэтажным домом, расположенном на этом отрезке, упало дерево, повалив опору контактной сети трамваев, передают novosti-n. Он потянул за собой провода, которые пролегали на этом участке, и поваленными оказались еще пять столбов.

"В комнате услышал шум, вышел на улицу, увидел, как упала ветка и все столбы, как домино завалились", - рассказал житель близлежащего дома.

ЧП произошло в 08:59.

Один из столбов упал на автомобиль Honda Civic, припаркованный на Потемкинской. На месте уже работают полицейские – правда, кто возместит владельцу покореженной машины ущерб, непонятно.

Местное издание указывает, что на Потемкинской достаточно оживленное движение – здесь ходят пешеходы, ездят трамваи и автомобили. Из людей никто не пострадал только чудом.