Отравление 36 детей в николаевской школе расследуют как хулиганство

Сейчас на лечении в Николаевской городской детской больнице находятся 36 отравившихся школьников.

По факту отравления детей неизвестным веществом в николаевской общеобразовательной школе №6 полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство».

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области. Отмечается, что сейчас на лечении в Николаевской городской детской больнице с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести находятся 36 учащихся общеобразовательного учреждения.

Преступление по статье о хулиганстве наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали около 400 учеников. По последним данным, из-за распыления неизвестного вещества в помещении госпитализированы 36 детей, двое из них находятся в реанимации.