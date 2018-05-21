Не хватило места: на Львовщине пассажиры заблокировали движение электрички

Львовская железная дорога выпустила на маршрут только 4 вагона, поэтому все желающие не смогли влезть в электричку.

Сегодня, 21 мая, около 18:15 во Львове на станции Скнилов люди перекрыли движение пригородного поезда.

Об этом сообщает ГО “Варта1”.

Читайте такжеВ киевской электричке на Троещине в час пик произошла масштабная давка (видео)

"Перекрытие движения произошло в связи с тем, что людям не хватило места в четырех поданных вагонах. Данный поезд курсирует в Самбир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Львовская железная дорога выпустила на маршрут только 4 вагона и это при том, что две электрички на этой неделе нет в ходу через открытие Бескидского тоннеля.

"По требованию митингующих, железнодорожники сцепили электропоезд с 6 вагонами вместе с поездом на 4 вагона. Движение восстановлено, поезд тронулся", - добавили в "Варті1".

Напомним, что это не первый случай, когда пассажиры перекрывали движение поезда. Так, 7 мая пассажиры перекрыли железнодорожный путь в Пустомытах, поскольку не смогли сесть в электричку. Железнодорожники тогда также подали 4 вагона.

Ранее, 27 апреля, на железнодорожной станции "Скнилов" во Львове около 200 разъяренных пассажиров вышли из электрички Львов-Мукачево и заблокировали ее движение. Люди сетовали, что четыре вагона очень переполнены, пассажирам не хватает места, поэтому требовали добавить вагонов в поезда.