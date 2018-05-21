В Минобороны приказали усилить контроль за выездом военных из зоны ООС после трагедии с гранатой на Прикарпатье (фото)

По факту подрыва гранаты сержантом ВСУ начато служебное расследование.

Министр обороны Украины Степан Полторак приказал усилить меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района ведения боевых действий на Донбассе в связи с подрывом гранаты военнослужащим Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области, в результате чего пострадали девять человек.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

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«В связи с уголовным преступлением, которое было совершено вчера военнослужащим ВС Украины в Ивано-Франковской области, в результате действий которого пострадали гражданские лица, министром обороны Украины поставлена задача начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины срочно принять все необходимые меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов во время выбытия личного состава из района проведения операции Объединенных сил», - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в рамках мероприятий поручено усилить контроль за порядком выезда военнослужащих из района проведения операции Объединенных сил и организовать должным образом процедуры отбытия бойцов в отпуска и пункты постоянной дислокации, а также обеспечить строгий контроль по учету, выдаче и контролю оружия и боеприпасов.

Также сообщается, что по факту происшествия проводится служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на Ивано-Франковщине сержант Вооруженных сил Украины во время бытового конфликта с местными жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату, в результате чего 9 человек получили ранения. Инцидент произошел в воскресенье, 20 мая, в селе Лесная Тарновица. 25-летний военный на момент конфликта находился в отпуске.