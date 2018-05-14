В российском Питере зверски убили украинца - СМИ

По информации СМИ, между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Мужчины били украинца руками и ногами. Он скончался от множественных травм.

В Санкт-Петербурге группа неизвестных до смерти забила гражданина Украины. Окровавленный труп 32-летнего украинца был найден 13 мая в 17:20 у забора у ТРК "Румба" на улице Васи Алексеева.

Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Подруга убитого, 53-летняя сотрудница одного из банков рассказала, что между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Мужчины били украинца руками и ногами. Он скончался от множественных травм.

Спустя час после обнаружения трупа полиция на той же улице задержала одного из подозреваемых, 39-летнего гражданина Беларуси. Он является уроженцем Украины и проживал в Невском районе Санкт-Петербурга.

Следственный комитет России проверяет обстоятельства убийства.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польше жестоко избили украинца.