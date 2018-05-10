В Польше избили одного украинца: посольство не подтверждает нападение на трех граждан

Украинские дипломаты не подтверждают информацию польских СМИ о нападении на трех украинцев.

В польском селе Глоскув Пясечинского повята Мазовецкого воеводства неизвестный совершил нападение на гражданина Украины, в результате чего украинца с травмой головы госпитализировали.

Об этом сообщает консульский отдел Посольства Украины в Республике Польша в комментарии относительно избиения трех украинцев шестью польскими гражданам, размещенном в социальной сети Facebook.

Украинские дипломаты отреагировали на появление в польских СМИ информации о жестоком избиении трех граждан Украины шестью поляками в селе Глоскув.

"Согласно предварительной информации, полученной от компетентных органов Польши, в начале мая этого года в указанной местности действительно имело место нападение на одного гражданина Украины, совершенное одним лицом. В результате указанного нападения гражданин Украины получил травму головы, в связи с чем сейчас находится на лечении в одном из медицинских учреждений Варшавы", - заявили украинские дипломаты.

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"С целью выяснения деталей указанного случае консульский отдел Посольства Украины в Республике Польша поддерживает контакт с повятской комендатурой полиции и районной прокуратурой в Пясечно", - добавили дипломаты.

В то же время, как сообщает Польское радио, в селе Глоскув неподалеку от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них. Нападавшие набросились на своих жертв с бейсбольными битами. Одного из трех украинцев нападавшие очень сильно избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время избиения у него случился эпилептический припадок.

Как сообщает издание «Gazeta Wyborcza», Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуве, и в этом же селе арендуют жилье. Им от 45 до 52 лет. В четверг, 3 мая, они пошли за покупками в местный магазин. У выхода их задел незнакомый человек. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка. Впоследствии она переросла в драку.