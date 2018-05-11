Подробности гибели известного гонщика под Харьковом: виновник ДТП был пьян и пытается затянуть следствие

Виновник аварии не хочет сотрудничать со следствием, а также оказывал сопротивление проведению анализа для установления степени опьянения.

Харьковская полиция продолжает расследование уголовного производства по факту гибели известного стритрейсера в ДТП с преподавателем вуза

Как передает Depo.Харьков, об этом в эфире передачи "Тема дня" сказал начальник ГУНП Украины в Харьковской области Олег Бех.

Он подчеркнул, что к выдаче пропусков мужчины, который был за рулем внедорожника, - Дмитрию Одарченко органы национальной полиции не имеют никакого отношения. "Указанное лицо точно не работает в Национальной полиции и в полиции Харьковской области, и не имеет к нам никакого отношения. Он работает в одном из институтов и преподает какие-то дисциплины", - сказал начальник полиции Харьковщины.

Бех опроверг заявление водителя "Тойоты", за рулем внедорожника был не он, а другой водитель. "Водителем был фигурант дела, и он был задержан. У нас достаточно доказательств, что он находился в этом внедорожнике, находился за рулем, поэтому ему было объявлено подозрение, и указанное лицо привлекается к уголовной ответственности", - подчеркнул Бех.

Он добавил, что у следствия есть доказательства того, что спровоцировал ДТП именно Одарченко.

"Водитель внедорожника "Тойота Ленд Крузер 200" выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с автомобилем "Шевроле Корвет". Это подтверждено, потому что есть достаточное количество свидетелей, есть в наличии предоставленные водителями видеорегистраторы", - сказал начальник главка.

Читайте такжеПодробности гибели известного гонщика и блогера под Харьковом: над виновником ДТП хотели совершить самосуд (фото, видео)

Бех отметил, что Одарченко оказывал сопротивление проведению анализа для установления степени опьянения. Образцы крови Одарченко сдавал врачам, а не следователям. В крови обнаружен алкоголь. "Однако это было сделано, и было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказал начальник полиции, добавив, что сейчас подозреваемый находится по решению суда под стражей без возможности внесения залога.

"Кроме того, указанное лицо не хочет сотрудничать со следствием. Всячески пытается его затягивать. Следователи работают с теми материалами, которые есть. Я надеюсь, с этим делом внимательно и объективно разберутся", - подчеркнул он.

"Дело будет расследоваться столько, сколько нужно. Потому что участники производства постоянно подают ходатайства, чтобы подтвердить свою правоту или опровергнуть какие-то доводы обвинения. Задача следователя - направить в суд все материалы, чтобы судья не вернул дело в следственное управление для устранения недостатков", - подчеркнул Бех.

Как сообщал УНИАН, результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvette с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 22-летний водитель, известный блогер и стритрейсер Андрей Василенко по кличке «Амигос». Его пассажирка - 22-летняя женщина - с многочисленными травмами госпитализирована в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит ходом расследования.

В правоохранительных органах корреспонденту УНИАН подтвердили, что водитель внедорожника - бывший работник ГАИ Дмитрий Одарченко.