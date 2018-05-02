В Харькове задержали экс-ГАИшника – виновника ДТП, в котором погиб известный стритрейсер (видео)

Сейчас водитель Toyota Land Cruiser находится в изоляторе временного содержания. В течение 72 часов ему изберут меру пресечения.

В Харькове правоохранители задержали подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 22-летний известный блогер и стритрейсер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 41-летнего водителя внедорожника Toyota Land Cruiser задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

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По сведениям прокуратуры, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В течение 72 часов ему изберут меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании водителя под стражей.

В пресс-службе уточнили, что авария произошла вчера, 1 мая, около 17.20 на автодороге Харьков - Старый Салтов. В результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvette с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 22-летний водитель, известный блогер и стритрейсер Андрей Василенко по кличке «Амигос». Его пассажирка - 22-летняя женщина - с многочисленными травмами госпитализирована в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит ходом расследования.

В правоохранительных органах корреспонденту УНИАН подтвердили, что водитель внедорожника - бывший работник ГАИ Дмитрий Одарченко.