МИД выясняет информацию об убийстве украинки в Италии

Полиция пока не ответила на запрос украинских дипломатов.

Украинский консул выясняет информацию об убийстве гражданки Украины Марины Новожиловой в Италии.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, комментируя сообщения некоторых средств массовой информации.

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"Вчера консул обратился с запросом в полицию по делу трагического случая с гражданкой Украины", - сказал Кирилич.

Он добавил, что официального сообщения полиции пока нет.

Напомним, издание "Информатор" сообщило, что 8 мая в Мелфи провинции Поненца (Италия) 33-летний Антонио Жирардо после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

"Вчера утром произошла трагедия. Муж Марины - Антонио Жирардо, на почве ревности убил ее, а потом и себя. Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать ночную смену и прийти домой до 6:00. но он ушел со смены раньше, что позже заставило коллег отправиться на поиски Антонио", - рассказала сестра Марины Новожиловой Елена Яновская, которая вместе со своим мужем и сыном гостили у молодой семьи в Италии.