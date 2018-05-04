В Броварах группа бандитов в масках устроили стрельбу и украли сумку с деньгами из авто

Их пытался остановить полицейский, но получил телесные повреждения. По данному факту возбуждено два уголовных производства.

В Броварах Киевской области группа злоумышленников напала на водителя автомобиля Toyota и похитила крупную сумму наличных средств.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в области. "События разворачивались следующим образом. В Броварах, около 16 часов, возле одного из банковских отделений, водитель автомобиля «Mercedes» столкнулся с припаркованным авто «Toyota». Чтобы выяснить, что случилось, водитель «Toyota» вышел из машины. В этот момент с другой авто к нему подбежал неизвестный в маске, осуществил прицельный выстрел из неустановленного оружия и похитила из салона сумку с деньгами. В результате чего 46-летний мужчина получил травматическое ранение ноги", - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник был не один, в автомобиле «Toyota» его ждали сообщники. Его пытался остановить полицейский, но он получил телесные повреждения и ворам удалось скрыться.

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По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.

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