В Кривом Роге патрульный сбил пешехода
20:32, 03 мая 2018Происшествия
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Пешеходу оказана необходимая медпомощь.
Автомобиль полиции сбил горожанина / фото УНИАН
В Центрально-Городском районе Кривого Рога случилась авария с участием машины патрульных полицейских и пешехода.
Это произошло на улице Балхашской, когда пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает 1kr.ua.
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Мужчина получил легкие травмы. Пешеходу оказана необходимая медпомощь.
Ранее сообщалось, что во Львовской области пьяный водитель сбил полицейского на пешеходном переходе.
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