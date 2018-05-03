В Кривом Роге патрульный сбил пешехода

20:32, 03 мая 2018
Происшествия
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Автомобиль полиции сбил горожанина / фото УНИАН

Это произошло на улице Балхашской, когда пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает 1kr.ua.

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Мужчина получил легкие травмы. Пешеходу оказана необходимая медпомощь.

Ранее сообщалось, что во Львовской области пьяный водитель сбил полицейского на пешеходном переходе.

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Теги: #полиция#ДТП#пешеход#Кривой Рог