В Кривом Роге патрульный сбил пешехода

Пешеходу оказана необходимая медпомощь.

В Центрально-Городском районе Кривого Рога случилась авария с участием машины патрульных полицейских и пешехода.

Это произошло на улице Балхашской, когда пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, сообщает 1kr.ua.

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Мужчина получил легкие травмы. Пешеходу оказана необходимая медпомощь.

Ранее сообщалось, что во Львовской области пьяный водитель сбил полицейского на пешеходном переходе.