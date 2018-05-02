Нардеп Найем рассказал подробности второй драки: на земле били втроем ногами (видео)

Нардеп Найем удивляется, как участник первого эпизода драки Магомед-Амин Саитов успел вылететь из Киева.

Народный депутат Мустафа Найем, которого избили в результате конфликта на дороге, заявляет, что драк было две, и удивляется, что Магомед-Амин Саитов успел вылететь из страны.

По его словам, инцидент начался в 17:25, после первых ударов, которые были в 17:37 (позже сообщалось, что мужчина, который наносил удары, полетел в Баку, это, предположительно, Магомед-Амин Саитов – ред.), Найем побежал за нападавшими до улицы Скоропадского. Там произошла вторая драка, передает "Украинская правда".

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"Сначала они побежали в "Метроград", потом забежали в "Арену", бегали там, потом выбежали из "Арены" на Скоропадского. Там меня догнал еще один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню как, упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный, и уже на земле они били втроем ногами недолго", - рассказал нардеп.

Во втором эпизоде участвовал Тимербилатов Умал Русланович. Сейчас он задержан.

Найем удивляется, как участник первого эпизода драки Магомед-Амин Саитов успел вылететь из Киева.

"Инцидент начался в 17:25 – это был мой первый звонок в полицию, потом мы еще минут 10 спорили, потом приехал этот парень (предположительно, Магомед-Амин Саитов – ред.) И произошел удар, потом мы с этим парнем гнались друг за другом минут 15. Это уже шесть с чем-то. Он не мог физически добраться до аэропорта и сесть на рейс. Это нереально по времени – доехать до "Борисполя" или "Жулян", успеть на регистрацию и улететь. Я уже не говорю о документах", - рассказал Найем.

В результате конфликта на дороге 30 апреля Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Как сообщалось, одним из участников конфликта, который нанес телесные повреждения народному депутату Мустафе Найему и скрылся с места происшествия, может быть Магомед-Амин Саитов.

Напомним, двое из трех задержанных в связи с избиением Найема - граждане РФ, один имеет гражданство Украины. Это кавказцы 1996 и 1999 г. р. Им грозит до 4 лет лишения свободы. Еще один мужчина, который бил нардепа, через два часа после инцидента вылетел в Баку.