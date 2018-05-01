В бразильском Сан-Паулу обрушилась охваченная огнем многоэтажка (фото, видео)

13:12, 01 мая 2018
Мир
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У місті Сан-Паулу (Бразилія) палає баагатоповерхівка / Twitter - 193-Bombeiros PMESP

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновников службы по ЧС. Отмечается, что пожар начался в ночь на 1 мая. Спасательная служба пока не сообщает о погибших или пострадавших. При этом, ранее сообщалось, что один человек на верхних этажах здания звал на помощь.

Представитель службы по ЧС отметил, что сейчас пожарные держат ситуацию под контролем.

Как сообщает Mirror, в результате пожара в 26-этажном доме погиб как минимум один человек. Спасатели ищут на месте инцидента тех, кто мог выжить.

Старое здание, как утверждается, ранее принадлежало полиции. В последнее время его незаконно заняли бездомные (около 150 человек), среди которых были и дети. По словам очевидцев, часть людей, которые находились в здании, в результате пожара оказались в ловушке. Некоторые прыгали из окон.

Напомним, в июне прошлого года мощный пожар вспыхнул в 24-этажном жилом доме на западе Лондона. Ее жертвами стали по меньшей мере 79 человек.

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Теги: #Бразилия#пожежа