В бразильском Сан-Паулу обрушилась охваченная огнем многоэтажка (фото, видео)

По сообщениям СМИ, здание ранее принадлежало полиции, а в последнее время в нем незаконно проживали бездомные.

В бразильском городе Сан-Паулу вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке. Огонь привел к разрушению здания.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на чиновников службы по ЧС. Отмечается, что пожар начался в ночь на 1 мая. Спасательная служба пока не сообщает о погибших или пострадавших. При этом, ранее сообщалось, что один человек на верхних этажах здания звал на помощь.

Представитель службы по ЧС отметил, что сейчас пожарные держат ситуацию под контролем.

Как сообщает Mirror, в результате пожара в 26-этажном доме погиб как минимум один человек. Спасатели ищут на месте инцидента тех, кто мог выжить.

Старое здание, как утверждается, ранее принадлежало полиции. В последнее время его незаконно заняли бездомные (около 150 человек), среди которых были и дети. По словам очевидцев, часть людей, которые находились в здании, в результате пожара оказались в ловушке. Некоторые прыгали из окон.

incêndio gigante acontecendo em SP há mais de horas e a Globo não abriu nem um plantão para comunicar, a SBT está cobrindo tudo ao vivo. Muito triste, rezo que não только vítimas! pic.twitter.com/j5S7AfscIK — nati 🎠 (@obsnati) 1 мая 2018 г.

Напомним, в июне прошлого года мощный пожар вспыхнул в 24-этажном жилом доме на западе Лондона. Ее жертвами стали по меньшей мере 79 человек.