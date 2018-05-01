На Харьковщине мужчина бросил "коктейль Молотова" во двор, где играли пятеро детей (фото)

В результате взрыва пострадала девочка. Как пояснил 61-летний мужчина, ему не понравилось, что на территории домовладения громко играет музыка и кричат дети.

В Харьковской области мужчина бросил «коктейль Молотова» во двор, где играли пятеро детей.

Как сообщили в Следственном управлении Главного управления Нацполиции в Харьковской области, это произошло в селе Доброволье Близнюковского района вчера, 30 апреля.

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В дежурную часть полиции обратилась 31-летняя мать девочки, которая в результате взрыва получила ожоги второй степени.

При проведении проверки полицейские установили, что 61-летний сосед зашел на территорию домовладения, где играли трое детей женщины и двое - соседей.

Мужчина бросил стеклянную бутылку с зажигательной смесью в летнюю беседку, в которой находилась 13-летняя девочка, в результате чего она получила ожоги спины и правого плеча второй степени. На настоящее время состояние здоровья девочки удовлетворительное, она находится в хирургическом отделении больницы. Другие дети не пострадали.

Как пояснил мужчина, ему не понравилось, что во дворе громко играет музыка и шумят дети.

На месте происшествия изъяты вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.2, 5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.