Выстрелил в рот: на Херсонщине совершил самоубийство матрос-контрактник

14:25, 30 апреля 2018
Происшествия
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Военный выстрелил из автомата / фото УНИАН

Мужчина совершил суицид возле заброшенной фермы, сообщает "Типичный Херсон".

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27-летний матрос-контрактник с табельным оружием самовольно покинул временный лагерь воинской части у села Молочное Чаплынского района.

У заброшенной фермы он сунул ствол автомата себе в рот и выстрелил, покончив жизнь самоубийством. Медикам осталось  лишь констатировать биологическую смерть.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег.

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Теги: #самоубийство#матрос#Херсонская область