Выстрелил в рот: на Херсонщине совершил самоубийство матрос-контрактник
14:25, 30 апреля 2018Происшествия
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Причины суицида бойца ВСУ выясняет следственное управление полиции Херсонщины.
Военный выстрелил из автомата / фото УНИАН
На мирной земле Херсонской области погиб еще один украинский военнослужащий.
Мужчина совершил суицид возле заброшенной фермы, сообщает "Типичный Херсон".
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27-летний матрос-контрактник с табельным оружием самовольно покинул временный лагерь воинской части у села Молочное Чаплынского района.
У заброшенной фермы он сунул ствол автомата себе в рот и выстрелил, покончив жизнь самоубийством. Медикам осталось лишь констатировать биологическую смерть.
Как сообщал УНИАН, в Херсонской области полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег.
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