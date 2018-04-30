Выстрелил в рот: на Херсонщине совершил самоубийство матрос-контрактник

Причины суицида бойца ВСУ выясняет следственное управление полиции Херсонщины.

На мирной земле Херсонской области погиб еще один украинский военнослужащий.

Мужчина совершил суицид возле заброшенной фермы, сообщает "Типичный Херсон".

Читайте такжеОставил предсмертную записку: в столице мужчина сбросился с крыши котельной "Киевэнерго" (фото)

27-летний матрос-контрактник с табельным оружием самовольно покинул временный лагерь воинской части у села Молочное Чаплынского района.

У заброшенной фермы он сунул ствол автомата себе в рот и выстрелил, покончив жизнь самоубийством. Медикам осталось лишь констатировать биологическую смерть.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег.