На Ривненщине 6-летнего мальчика подстрелили из автомата Калашникова

Ребенок получил ранения когда играл на улице.

В Ривненской области полиция расследует факт огнестрельного ранения шестилетнего мальчика, случившегося вечером 28 апреля.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, в селе Шпанов Ривненского района около 19.00 шестилетний мальчик играл на улице возле своего дома, и вдруг почувствовал резкую боль в области лопатки. Каретой скорой помощи ребенок был доставлен в больницу. После прохождения рентгена медики обнаружили в теле мальчика инородное тело, похожее на пулю. Ребенка прооперировали.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит наказание в виде общественных работ до 200 часов или исправительных работ сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до двух лет.

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