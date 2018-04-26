В Киеве вор открыл стрельбу из пистолета из-за пакета с едой

Мужчина поставил пакет с продуктами на землю и начал звонить жене, чтобы она сбросила ему ключи с балкона. В этот момент мимо проходили два человека. Они схватили пакет с продуктами и начали убегать.

В четверг, 26 апреля, на улице Якуба Коласа мужчина украл пакет с продуктами и стрелял с пистолета в хозяина еды.

Об этом сообщает "Информатор".

Вечером в 23:00 по улице Якуба Коласа, 1в были слышны выстрелы, похожие на пистолетные. По словам потерпевшего Николая, у которого был разбит нос, он возвращался домой на улицу Ромена Роллана, 14 из продуктового магазина. Подойдя к дому, парень обнаружил, что забыл ключи. Поставив пакет с продуктами на землю, он начал звонить жене, чтобы она сбросила ему ключи с балкона. В этот момент мимо проходили два человека. Они схватили пакет с продуктами и начали убегать.

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Молодой человек не растерялся и погнался за ними. Он настиг одного из воров, у которого был его пакет, и между ними завязалась драка. Во время потасовки грабитель вытащил пистолет и выстрелил два раза, но не попал в хозяина продуктов. Парню удалось выбить пистолет из рук злоумышленника и повалить его на асфальт. Жена пострадавшего вызвала полицию.

Приехавшая на место происшествия скорая помощь помогла парню, который стал жертвой воров. Ему разбили нос. Также медики госпитализировали нападавшего с травмами головы. Второй вор сбежал с места происшествия — его разыскивает полиция. На место к правоохранителям прибыли подкрепление и СОГ. Последние нашли у подъезда пистолет и нож нападавшего.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали злоумышленника, который 6 марта смертельно ранил бизнесмена на ул. Лютеранской в Киеве.