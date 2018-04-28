В центре Киева горит дом (фото, видео)

Потушить пламя пытается бригада спасателей, которые выехали на место происшествия.

В Киеве по улице Городецкого, 9 горит старый дом рядом с кинотеатром Украина.

О масштабном пожаре Gazeta.ua сообщают очевидцы. Возгорание произошло около 14:30. Из окон последнего этажа идет густой черный дым.

Потушить пламя пытается бригада спасателей, которые выехали на место происшествия. Задействованы как минимум пять пожарных, полиция и медики. Информации о пострадавших и эвакуированных по состоянию на 15:00 нет.

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Под домом собралась толпа из несколько десятков людей.

Дом на Городецкого, 9 известный, как дом купца Льва Гинзбурга. Он был построен в 1904 году. Фасад здания украшают различные скульптуры на античную тематику. Разнообразные нимфы, птицы, боги, ангелы и титаны поддерживают балконы со всех сторон.