В Чернигове зарезали супругов, их дочь в реанимации: СМИ озвучили ужасную версию

Местные СМИ сообщают, что приемная дочь якобы убила своих родителей.

В Чернигове сегодня ночью от ножевых ранений погибли супруги, их совершеннолетняя дочь госпитализирована также с многочисленными ножевыми ранениями.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

По информации правоохранителей, около 3 часов ночи к дежурному полиции поступило сообщение о криках в одном из жилых домов и следах крови в подъезде. Наряд патрульных обнаружил в подъезде мертвого мужчину, в квартире, которая была открыта, - женщину без признаков жизни. Также патрульные вызвали карету скорой помощи для девушки, которая имела многочисленные ножевые ранения. Девушка госпитализирована, ее прооперировали, и сейчас она находится в реанимации.

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«На месте происшествия работают следователи и эксперты, из квартиры изъято орудие убийства. Никаких нареканий от соседей на семью не было, погибший мужчина - бывший военнослужащий. В процессе следствия могут появиться различные подробности",- прокомментировали в полиции.

В то же время, местные СМИ сообщают, что приемная дочь якобы убила своих родителей. Эту версию в полиции пока не подтверждают и указывают, что девушка находится в бессознательном состоянии.

По факту двойного убийства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более людей), наказывается лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения. Продолжается следствие.