"Я тебе зубы сейчас выбью, я боксер": во Львове пассажиры избили контроллера (видео)

Контроллер получил легкие телесные повреждения, также был поврежден видеорегистратор стоимостью 6500 грн.

Во Львове пассажиры избили контролера Львовэлектротранса.

Как передает ТСН, у пассажиров были льготные прокомпостированные билеты, однако не было документов, которые бы подтверждали право на льготу – ученический или студенческий билет. Парни, как видно на видео с регистратора контроллера, предъявили свои паспорта в виде ID-карточек. Один из них пытался доказать, что в свои 17 лет он имеет право на льготный проезд, а соответствующий документ, мол, забыл дома. Ребята согласились уплатить штрафы по 100 грн каждый, доехать до конечной, там дождаться полиции и "все сделать по закону".

Читайте такжеВ Киеве в трамвае металлический обломок пробил пол и сломал пенсионерке ногу (фото, видео)

Контроллер "Львовэлектротранса" взял паспорт в руки, а потом не захотел отдавать парню. Тот сначала просил нормальным тоном вернуть документ. Однако контроллер отказывался это делать. После того парень "вскипел", начал обзывать контроллера, ругался, а потом произошла драка.

Видео: Гал-инфо

Как пишет местное издание Гал-инфо, контроллер получил легкие телесные повреждения. Также было поврежден видеорегистратор стоимостью 6500 грн.

Нападавших задержала полиция.

По данному факту открыто уголовное производство.