"Я тебе зубы сейчас выбью, я боксер": во Львове пассажиры избили контроллера (видео)
Во Львове пассажиры избили контролера Львовэлектротранса.
Как передает ТСН, у пассажиров были льготные прокомпостированные билеты, однако не было документов, которые бы подтверждали право на льготу – ученический или студенческий билет. Парни, как видно на видео с регистратора контроллера, предъявили свои паспорта в виде ID-карточек. Один из них пытался доказать, что в свои 17 лет он имеет право на льготный проезд, а соответствующий документ, мол, забыл дома. Ребята согласились уплатить штрафы по 100 грн каждый, доехать до конечной, там дождаться полиции и "все сделать по закону".
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Контроллер "Львовэлектротранса" взял паспорт в руки, а потом не захотел отдавать парню. Тот сначала просил нормальным тоном вернуть документ. Однако контроллер отказывался это делать. После того парень "вскипел", начал обзывать контроллера, ругался, а потом произошла драка.
Видео: Гал-инфо
Как пишет местное издание Гал-инфо, контроллер получил легкие телесные повреждения. Также было поврежден видеорегистратор стоимостью 6500 грн.
Нападавших задержала полиция.
По данному факту открыто уголовное производство.