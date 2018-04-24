Смертельное ДТП в Кривом Роге: появилось видео момента столкновения маршрутки, автобуса и легковушки

На видео видно, что Mazda двигается без особых преувеличений скорости движения по городу.

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент столкновения автомобиля Mazda, автобуса и маршрутки в Кривом Роге, в результате которого погибли 9 человек.

Потерпевшая сторона передала видео, имеющееся у правохранителей, в распоряжение издания "Первый Криворожский".

Издание отмечает, что на видео з камер наблюдения видно, что Mazda двигается без особых преувеличений скорости движения по городу. Скорость автобуса и маршрутки определить несколько сложнее.

Также виден мигающий светофор. Само столкновение транспортных средств видно издалека.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы.

Читайте такжеДТП в Кривом Роге: количество пассажиров не соответствовало заявленному в техпаспорте18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний потерпевший.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который нанес смертельное ДТП. Суд арестовал мужчину на два месяца.