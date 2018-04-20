Смертельное ДТП в Кривом Роге: суд арестовал водителя легковушки

Решение суда не предусматривает возможности внесения залога подозреваемым.

Водителю Mazda, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения на залога.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Взяли под стражу сроком на 60 дней, без права внесения залога", - сообщила Старчевская.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу прокуроров.

Заседание проводилось 20 апреля сразу в двух судах в связи с ухудшением состояния здоровья водителя Mazda, которого накануне госпитализировали с обострением болезни.

Местные СМИ сообщают, что у мужчины онкозаболевание.

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Отмечается, что мужчину в сопровождении конвоя и полиции доставили в Саксаганский суд, где впоследствии наладили видеосвязь с Бабушкинским судом Днепра.

Адвокат пенсионера Юрий Малица попросил судью сделать заседание закрытым, потому что мужчина не хочет разглашать подробности своего состояния здоровья и судья Дмитрий Яковлев удовлетворил его просьбу.

В дальнейшем заседание проводилось в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний потерпевший.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который нанес смертельное ДТП.