На столичном Набережном шоссе произошло серьезное ДТП: трое госпитализированных (фото)

Автомобиль врезался в отбойник, в результате чего машина вылетела с дороги.

Сегодня утром в Киеве на Набережном шоссе в сторону моста Патона автомобиль Volkswagen влетел в отбойник, в результате чего машину откинуло за пределы проезжей части.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook, в автомобиле находилось трое человек. Все с травмами госпитализированы. У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы.

На месте работают патрульная полиция и следственно - оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний потерпевший.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК.