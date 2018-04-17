Смертельное ДТП в Кривом Роге: опубликован список погибших

Жертвами кровавого ДТП стали восемь человек, ещё 18 пострадали.

Во вторник, 17 апреля, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП на перекрёстке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. Жертвами стали восемь человек, ещё 18 пострадали.

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Портал «Первый Городской» составил поимённый список погибших. Михаил Кукленко скончался от травм на 57-м году жизни. Марина Соловей погибла на месте, возраст неизвестен. Игорь Шкиров скончался на месте ДТП. Александр Маханов умер на месте от полученных травм.

Алла Коротич, которой на момент аварии было 57 лет, проживала в Кривом Роге, работала на «АрселорМиттал». Сергей Рак, которому исполнилось 39 лет, проживал в Кривом Роге, погиб на месте. Андрей Славин, 40 лет. Работал на «АрселорМиттал Кривой Рог». Людмила Стешенко, погибла на месте.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Кривом Роге произошла крупная авария, в результате которой 8 человек погибли, 18 - травмированы. Около 5.53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Маzdа, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Завтра в Кривом Роге объявлен День траура.